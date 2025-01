VIOLÊNCIA

Milícia: fabricantes de cigarros ameaçam matar moradores que compram outras marcas

Mercados da região também são proibidos de vender produtos da concorrência

Esther Morais

Publicado em 27 de janeiro de 2025 às 09:35

Cigarro é vendido sob ameaças Crédito: Banco Mundial/ONU

Dentre as regras estipuladas por milícias para os moradores de comunidades, no Rio de Janeiro (RJ) agora é ameaçado de morte quem não comprar - ou vender, no caso de donos de mercadinhos - os cigarros falsificados fabricado por grupos criminosos. >

O lucro é voltado, sobretudo, com técnicas de venda baseada em ameaças e extorsão. Os ex-policiais ainda falsificam o produto de uma marca paraguaia, cuja origem também é falsa, tornando os cigarros a "falsificação da falsificação" e diminuindo a qualidade do tabaco. >

As organizações criminosas que exploram a venda do cigarro falsificado movimentaram 34 bilhões de unidades de cigarro falso no Brasil em 2023. O montante é avaliado em R$ 9 bilhões.>