ARSENAL DE GUERRA

Granadas e explosivos usados por milícias são abandonados perto de escolas no Rio

Granadas, bombas caseiras, detonador e galões com combustível. Todo esses materiais de guerra foram encontrados abandonados dentro de dois carros em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira (11).

Apesar do susto, não houve feridos e o Esquadrão Antibombas foi acionado. Segundo a Polícia Civil, o arsenal seria usado na disputa entre milícias rivais. A rua foi interditada ao tráfego e aos pedestres para a retirada dos explosivos. As informações são do g1 Rio de Janeiro.