BAHIA

Criminalidade em alta na Bahia: mortes de motoristas por aplicativo, modalidade nova de sequestro e guerra com granadas

Motoristas por aplicativo: já são 3 mortos

O crime é o reflexo da falta de segurança. Desta forma, ser motorista por aplicativo em Salvador é uma profissão de alto risco. Três já foram mortos no trabalho em menos de um ano. Máximo Nascimento, de 35 anos, foi baleado em um assalto em frente à Casa D’Itália, na Avenida Sete. O restaurante ficar ao lado do Comando-Geral da Polícia Militar.

Em maio, Marcos Alves, de 29, foi morto na Avenida Paralela e teve o carro levado. Cleyton Santos, de 30, morreu com um tiro de um ladrão no IAPI no dia 29 de agosto de 2023. Para além da ausência de policiamento eficiente, existe a ineficácia das blitze. Segundo a categoria, os policiais militares não revistam os passageiros, mesmo por amostragem. Sequer os veículos são parados.