CLASSE MÉDIA

'Minha Casa, Minha Vida' tem faixa de renda ampliada para até R$ 12 mil

Programa prevê possibilidade de financiamento de até 420 meses

Famílias brasileiras com renda de até R$ 12 mil poderão ingressar no programa 'Minha Casa, Minha Vida'. A medida de ampliação de faixa de renda foi anunciada pelo Ministério das Cidades nesta quinta-feira (3), durante o evento “O Brasil dando a volta por cima”. As novidades incluem, ainda, a possibilidade de financiamento de até 420 meses, taxa de juros abaixo das oferecidas no mercado (10,50% a.a), para aquisição de imóveis de até R$ 500 mil, por meio do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).>

Com a nova regra, mais de 120 mil famílias, com renda entre R$ 8 mil e R$ 12 mil, poderão adquirir imóveis do programa. Para garantir a viabilidade da ampliação da faixa, o Fundo Social do Pré-Sal vai passar a compor o orçamento das Faixas 1 e 2 do programa habitacional do Ministério das Cidades. Até o final de 2026, a meta do ministérios que mais 2 milhões sejam entregues. A expectativa é de que a Faixa 4 estimule ainda mais o setor imobiliário brasileiro.>