"PARABÉNS"

Advogado que viralizou ao ironizar desembargador ganha processo

Caso ganhou repercussão após o advogado Délio Lins e Silva dar parabéns ao desembargador Alberto Virgínio pelos 5 anos de um processo

O caso do advogado que ironizou um desembargador pela demora de cinco anos para julgar um processo teve desfecho na semana passada. A 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJPE) atendeu ao pedido de Délio Lins e Silva e deu provimento ao recurso dele, segundo acórdão divulgado nesta quinta-feira (3/4).

>