SEM DESCANSO

Carro de funerária é roubado com corpo dentro de caixão

Suspeito é ex-funcionário da empresa

Elaine Sanoli

Publicado em 3 de abril de 2025 às 17:06

Veículo foi encontrado na frente da casa de uma ex-namorada do suspeito Crédito: Divulgação/PMMG

Um crime inusitado surpreendeu moradores do bairro Nova Gameleira, em Belo Horizonte. Um homem foi preso após furtar o carro de uma funerária. O veículo, no entanto, não estava vazio: um caixão, com um corpo dentro, foi levado junto ao automóvel. As informações são do G1 MG.>

O caso ocorreu na última terça-feira (1º). O carro foi localizado em frente à residência de uma ex-namorada do suspeito, local onde ele também foi encontrado pelos policiais e preso. "Segundo o boletim de ocorrência, o veículo de uma funerária estava estacionado na porta do estabelecimento, quando foi furtado por um homem que, após diligências, foi identificado, localizado e conduzido à delegacia. Ele será ouvido nas próximas horas e, após a conclusão do procedimento, outras informações poderão ser divulgadas", disse a Polícia Civil de Minas Gerais em nota.>