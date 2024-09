GOVERNO FEDERAL

Ministério dos Direitos Humanos exonera ouvidora nacional

A Ouvidora Nacional de Direitos Humanos do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Luzia Paula Moraes Cantal, foi exonerada de seu cargo. A portaria do dia 20 de setembro foi publicada nesta segunda-feira, 23, no Diário Oficial da União, assinada pelo Ministro da Casa Civil, Rui Costa.