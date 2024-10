MAIS DE UM MÊS FORA DO AR

Moraes autoriza desbloqueio do X após rede cumprir exigências legais

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o desbloqueio do X no Brasil nesta terça-feira (8/10). A decisão ocorreu após a plataforma efetuar pagamento de multas no valor de R$ 28,3 milhões. Moraes assinou o despacho após a Procuradoria-Geral da República (PGR) ter se posicionado, também nesta terça pela tarde, pela liberação do acesso à rede social.