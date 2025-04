STF

Moraes nega pedido de Filipe Martins para circular livremente em Brasília durante julgamento

Ex-assessor de Bolsonaro é acusado de participar do núcleo "gerencial" da tentativa de golpe de Estado

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitou o pedido feito pela defesa de Filipe Martins, ex-assessor de Assuntos Internacionais do governo Bolsonaro, para circular livremente por Brasília durante o julgamento da denúncia contra ele por tentativa de golpe de Estado. A sessão está marcada para ocorrer entre os dias 23 e 24 de abril.>

O ex-assessor integra o chamado núcleo 2 da denúncia formulada pela Procuradoria-Geral da República. Esse grupo, segundo os investigadores, reunia autoridades de segundo escalão do governo e teria atuado de forma organizada para manter Jair Bolsonaro no poder mesmo após sua derrota nas eleições de 2022. De acordo com a acusação, Filipe Martins foi o responsável por apresentar a primeira versão da chamada "minuta do golpe" ao então presidente e também ofereceu apoio jurídico à tentativa de ruptura institucional.>

O julgamento de Martins é mais um capítulo do processo que apura as articulações golpistas após as eleições de 2022. O núcleo do qual ele fazia parte é apontado como responsável pela execução logística e jurídica das ações que buscavam impedir a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.>