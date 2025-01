VIOLÊNCIA

Morre argentino que foi baleado após entrar por engano em comunidade no Rio

O suspeito de disparar contra o turista ainda não foi localizado, informou a Polícia Civil

O turista argentino Gastón Burlón, de 51 anos, faleceu nesta segunda-feira (13) após ficar um mês internado em estado grave, após ser baleado no Rio de Janeiro. Ele havia entrado por engano em uma área controlada por facções criminosas, o que resultou no atentado. A Delegacia de Atendimento ao Turista (Deat) confirmou a morte, assim como a Câmara de Turismo de Bariloche, que expressou seu pesar através das redes sociais.

Burlón, que foi atingido por tiros na cabeça e no tórax, estava internado no Hospital Municipal Souza Aguiar, onde passou por diversas cirurgias, mas não conseguiu sobreviver aos ferimentos.

O incidente aconteceu quando Burlón, que estava acompanhado de sua esposa e filha a caminho do Cristo Redentor, se dirigiu acidentalmente para a favela do Morro dos Prazeres, guiado por um erro no GPS. Ele acabou entrando em uma área dominada pelo Comando Vermelho e foi atingido por dois tiros, um na cabeça e outro no tórax. A Polícia Militar foi chamada para atender à ocorrência, que ocorreu no Rio Comprido, e informou que o turista foi surpreendido por disparos de criminosos armados.