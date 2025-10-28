LUTO

Morre bebê que chorou no próprio velório e foi retirado de caixão

Recém-nascido foi considerado natimorto após parto

Carol Neves

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 07:54

Bebê chorou no caixão Crédito: Reprodução

As autoridades de saúde do Acre informaram que o recém-nascido retirado com vida do próprio velório em Rio Branco teve morte confirmada na noite de domingo (26). O bebê estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal da Maternidade Bárbara Heliodora desde que apresentou sinais vitais, após ter sido declarado morto horas antes.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), o óbito ocorreu às 23h15, resultado de choque séptico e sepse neonatal, quadro provocado por infecção generalizada que levou à falência de órgãos. A pasta reforçou em nota que “a transferência para outra unidade não chegou a ser cogitada pela equipe médica diante do alto risco de agravamento do quadro”.

A investigação sobre o atendimento já está em curso. A Polícia Civil apura o caso, assim como o Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM-AC) e a própria Sesacre. A equipe responsável pelo primeiro atendimento foi afastada, conforme o órgão afirmou, “para assegurar a lisura de todo o processo”.

Relembre

Na sexta-feira (24), o bebê nasceu extremamente prematuro. Um laudo médico apontou como causa da morte hipóxia intrauterina, quando o feto não recebe oxigênio suficiente. O corpo foi encaminhado para velório e colocado dentro de um saco fúnebre.

A família, que havia saído de Pauini, interior do Amazonas, na quinta-feira (23), para o parto em Rio Branco por causa de um sangramento apresentado pela mãe, passou mais de 12 horas velando o bebê. Foi então que parentes perceberam que ele se mexia e “chorava dentro do caixão”, como relataram aos profissionais de saúde.

Assim que foi levada de volta à maternidade, a criança foi submetida a protocolos de reanimação. A médica pediatra neonatologista Mariana Collodetti, que avaliou o bebê por volta das 10h de sábado (25), afirmou que ele estava em “estado grave de prematuridade”.