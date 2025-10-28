Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Morre bebê que chorou no próprio velório e foi retirado de caixão

Recém-nascido foi considerado natimorto após parto

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 07:54

Bebê chorou no caixão
Bebê chorou no caixão Crédito: Reprodução

As autoridades de saúde do Acre informaram que o recém-nascido retirado com vida do próprio velório em Rio Branco teve morte confirmada na noite de domingo (26). O bebê estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal da Maternidade Bárbara Heliodora desde que apresentou sinais vitais, após ter sido declarado morto horas antes.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), o óbito ocorreu às 23h15, resultado de choque séptico e sepse neonatal, quadro provocado por infecção generalizada que levou à falência de órgãos. A pasta reforçou em nota que “a transferência para outra unidade não chegou a ser cogitada pela equipe médica diante do alto risco de agravamento do quadro”.

Bebê foi considerado morto ao nascer

Declaração de óbito do bebê por Reprodução/Alto do Acre
Bebê foi encontrado chorando no caixão por Reprodução
Maternidade Bárbara Heliodora por Divulgação
Bebê chorou no caixão por Reprodução
1 de 4
Declaração de óbito do bebê por Reprodução/Alto do Acre

A investigação sobre o atendimento já está em curso. A Polícia Civil apura o caso, assim como o Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM-AC) e a própria Sesacre. A equipe responsável pelo primeiro atendimento foi afastada, conforme o órgão afirmou, “para assegurar a lisura de todo o processo”.

Relembre

Na sexta-feira (24), o bebê nasceu extremamente prematuro. Um laudo médico apontou como causa da morte hipóxia intrauterina, quando o feto não recebe oxigênio suficiente. O corpo foi encaminhado para velório e colocado dentro de um saco fúnebre.

A família, que havia saído de Pauini, interior do Amazonas, na quinta-feira (23), para o parto em Rio Branco por causa de um sangramento apresentado pela mãe, passou mais de 12 horas velando o bebê. Foi então que parentes perceberam que ele se mexia e “chorava dentro do caixão”, como relataram aos profissionais de saúde.

Assim que foi levada de volta à maternidade, a criança foi submetida a protocolos de reanimação. A médica pediatra neonatologista Mariana Collodetti, que avaliou o bebê por volta das 10h de sábado (25), afirmou que ele estava em “estado grave de prematuridade”.

A Sesacre garantiu que “todos os esforços possíveis foram realizados para garantir o melhor cuidado e suporte durante todo o período de internação” e que instaurou um procedimento interno para apurar o ocorrido. O Ministério Público do Acre (MP-AC) também acompanhará as investigações sobre o atendimento e a certificação inicial do óbito.

Tags:

Bebê

Mais recentes

Imagem - Hoje, 28 de outubro, é feriado? Veja o que aconteceu nessa data

Hoje, 28 de outubro, é feriado? Veja o que aconteceu nessa data
Imagem - Influenciador é condenado a pagar R$ 50 mil em danos morais por 'pegadinhas'

Influenciador é condenado a pagar R$ 50 mil em danos morais por 'pegadinhas'
Imagem - Jovem descobre que passou em medicina após coma: 'Eu estava paraplégico e aprovado'

Jovem descobre que passou em medicina após coma: 'Eu estava paraplégico e aprovado'

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada