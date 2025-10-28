Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mulher leva bebê reborn para ser atendido em UPA: 'Sintomas de gripe'

Ao ter atendimento recusado, ela saiu do local contrariada

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 08:13

Bebê reborn foi levado para UPA
Bebê reborn foi levado para UPA Crédito: Reprodução

Uma situação inusitada movimentou uma UPA em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, na tarde de domingo (26). Uma mulher procurou a equipe de enfermagem alegando que um bebê que estava sob sua responsabilidade apresentava sinais de gripe. O que chamou atenção dos profissionais foi que a suposta criança era, na verdade, um bebê reborn, boneco hiper-realista conhecido por reproduzir com grande fidelidade a aparência de um recém-nascido.

De acordo com a Secretaria de Saúde do município, a acompanhante insistiu para que o atendimento fosse realizado. Diante da insistência, a equipe de pediatria chegou a averiguar o suposto paciente. Após constatar que se tratava de um boneco e não de uma criança, os profissionais informaram que não haveria como prosseguir com o atendimento “por se tratar de um boneco sem registro civil ou cartão do SUS”.

Bebê reborn teve atendimento negado

Bebê reborn levado para atendimento por Reprodução
UPA por Reprodução
Bebê reborn por Reprodução
Bebê reborn por Shutterstock
Bebê reborn à venda na Amazon por Reprodução
Bebê reborn por Reprodução
1 de 6
Bebê reborn levado para atendimento por Reprodução

Segundo reportagem do G1, funcionários relataram que a mulher deixou a unidade “visivelmente contrariada”.

Em nota, a Superintendência das Unidades de Pronto Atendimento de Várzea Grande reforçou que os “atendimentos devem ser destinados a pacientes que realmente necessitam de cuidados médicos, evitando assim prejuízos à assistência prestada à população”.

Tags:

Bebê Reborn

Mais recentes

Imagem - Menino de 6 anos é encontrado morto dentro de mala em frente a cemitério

Menino de 6 anos é encontrado morto dentro de mala em frente a cemitério
Imagem - Câmara aprova medida que isenta taxistas da taxa de verificação de taxímetros; entenda

Câmara aprova medida que isenta taxistas da taxa de verificação de taxímetros; entenda
Imagem - Morre bebê que chorou no próprio velório e foi retirado de caixão

Morre bebê que chorou no próprio velório e foi retirado de caixão

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada