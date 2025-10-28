MANIA

Mulher leva bebê reborn para ser atendido em UPA: 'Sintomas de gripe'

Ao ter atendimento recusado, ela saiu do local contrariada

Carol Neves

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 08:13

Bebê reborn foi levado para UPA Crédito: Reprodução

Uma situação inusitada movimentou uma UPA em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, na tarde de domingo (26). Uma mulher procurou a equipe de enfermagem alegando que um bebê que estava sob sua responsabilidade apresentava sinais de gripe. O que chamou atenção dos profissionais foi que a suposta criança era, na verdade, um bebê reborn, boneco hiper-realista conhecido por reproduzir com grande fidelidade a aparência de um recém-nascido.

De acordo com a Secretaria de Saúde do município, a acompanhante insistiu para que o atendimento fosse realizado. Diante da insistência, a equipe de pediatria chegou a averiguar o suposto paciente. Após constatar que se tratava de um boneco e não de uma criança, os profissionais informaram que não haveria como prosseguir com o atendimento “por se tratar de um boneco sem registro civil ou cartão do SUS”.

Bebê reborn teve atendimento negado 1 de 6

Segundo reportagem do G1, funcionários relataram que a mulher deixou a unidade “visivelmente contrariada”.