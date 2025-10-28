Acesse sua conta
Menino de 6 anos é encontrado morto dentro de mala em frente a cemitério

Paulo Guilherme estava desaparecido havia dois dias

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 09:16

Paulo Guilherme da Silva Guerra
Paulo Guilherme da Silva Guerra Crédito: Reprodução

O desaparecimento de Paulo Guilherme da Silva Guerra, 6 anos, terminou de forma trágica nesta segunda-feira (27), quando o corpo do menino foi localizado em uma mala na calçada do Cemitério São Jorge, bairro da Marambaia, em Belém (PA). A família havia registrado boletim de ocorrência na noite de domingo e mobilizado amigos e moradores nas redes sociais em busca da criança.

A mala foi aberta por um pedestre que passava pela área e se deparou com o corpo do garoto, chamando imediatamente a Polícia Militar. Parentes estiveram no local e reconheceram Paulo Guilherme. Dentro da bagagem também havia um par de luvas de boxe, que será periciado junto com a mala na tentativa de identificar impressões digitais de quem cometeu o crime.

O exame preliminar do perito criminal Benedito Leão indica que o menino não apresentava ferimentos visíveis. “Ele não apresentava nenhuma lesão externa que justificasse uma morte traumática, nem projétil de arma de fogo, nem sinais no pescoço”, declarou. Segundo o perito, a família afirmou que Paulo Guilherme vestia uma roupa diferente da que usava quando foi visto pela última vez.

A Polícia Civil do Pará comunicou que o laudo cadavérico ficará pronto em até dez dias, prazo necessário para determinar a causa da morte. A Divisão de Homicídios segue à frente das investigações e, até o momento, ninguém foi preso.

