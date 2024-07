BRASIL

Morre Iran Lima, conhecido pelo papel de Candinho na Escolinha do Professor Raimundo

O ator e diretor Iran Lima, mais conhecido por seu personagem Candinho Manso no programa Escolinha do Professor Raimundo, morreu neste domingo (21), aos 88 anos.

A morte foi confirmada pela esposa, Lucia Baruffaldi, que publicou no Instagram uma homenagem ao falecido marido. "Hoje me despeço do meu companheiro de 27 anos. Agora eu me retiro da posição de quem viveu uma vida ao teu lado, para a posição de quem o olha de longe...", escreveu na legenda da publicação.