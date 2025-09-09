RJ

Morre paciente que recebeu ácido de limpeza na veia durante hemodiálise

Erro aconteceu em clínica e o entregador Bruno dos Santos, 19 anos, morreu após dias na UTI

Carol Neves

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 10:45

Bruno Rodrigues Ventura dos Santos Crédito: Reproduçaõ

Morreu nesta segunda-feira (9) o entregador Bruno Rodrigues Ventura dos Santos, de 29 anos, que estava internado em estado grave havia 18 dias após receber ácido peracético durante uma sessão de hemodiálise em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

Bruno descobriu que tinha doença renal crônica em 2023 e, desde então, fazia hemodiálise três vezes por semana na clínica Nice Diálise. No dia 20 de agosto, durante uma sessão, em vez da solução correta, ele recebeu ácido peracético diretamente na veia. O erro teria ocorrido durante a troca da profissional responsável por atendê-lo.

A substância usada em Bruno normalmente é utilizada apenas para desinfetar as máquinas e reutilizar os filtros que entram em contato com o sangue dos pacientes. De acordo com o laudo médico, o erro provocou hemorragia cerebral, edema e insuficiência respiratória aguda.

“Ele sempre fazia a sessão com a mesma técnica, mas nesse dia colocaram outra. A gente não sabe se foi por imperícia, imprudência, só sei que não teve cuidado”, contou o pai de Bruno, Márcio, em entrevista ao portal G1.

O entregador foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado já inconsciente para o Pronto Socorro Central Doutor Armando Gomes de Sá Couto, onde foi entubado e ficou em coma induzido na UTI. "Ele lutou por 18 dias. Um dia melhorava, no outro piorava. Mas ele teve uma infecção e não aguentou", lamentou o pai de Bruno.

Segundo relataram os pais do paciente à Polícia Civil, o diretor técnico da unidade reconheceu que houve falha e disse que resíduos do ácido permaneceram na máquina usada por Bruno. Inicialmente, o caso foi registrado como lesão corporal por imperícia, mas com a morte do entregador a investigação deve ser alterada.

A Prefeitura de São Gonçalo divulgou nota de pesar à família. A Secretaria Estadual de Saúde informou que pacientes atendidos na clínica estão sendo transferidos para outras unidades e determinou que a empresa apresente um plano de melhorias nos protocolos e de capacitação da equipe, com o objetivo de reforçar a segurança no atendimento.

Clínica está com certificado vencido

A clínica Nice Diálise, onde ocorreu o erro durante a hemodiálise, funciona no bairro São Miguel, em São Gonçalo, e estava com o certificado de regularidade vencido desde 28 de junho de 2025, segundo o boletim de ocorrência. Após o incidente, a Secretaria Estadual de Saúde informou que a Vigilância Sanitária realizou uma inspeção no local e verificou que, na ocasião, as licenças sanitárias para funcionamento estavam em dia. O órgão destacou ainda que a análise do caso segue em andamento para esclarecer os fatos e definir providências.