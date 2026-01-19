LUTO

Morre Raul Jungmann, ex-ministro da Defesa e Segurança Pública

Político foi vereador, deputado e ministro nos governos FHC e Temer



Esther Morais

Agência Brasil

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 06:30

Morre Raul Jungmann, ex-ministro da Defesa e Segurança Pública Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Morreu no domingo (18), aos 73 anos, o ex-ministro da Segurança Pública Raul Jungmann. A morte ocorreu em Brasília, após um longo tratamento contra o câncer de pâncreas.

Atendendo a um desejo do próprio Jungmann, o velório será realizado em cerimônia reservada a familiares e amigos próximos.

Pernambucano, Raul Jungmann participou por mais de cinco décadas da vida pública brasileira. Ao longo de sua trajetória, exerceu mandatos como vereador e deputado federal.

Também liderou quatro ministérios nos governos Fernando Henrique Cardoso e Michel Temer: Política Fundiária, Desenvolvimento Agrário, Defesa e Segurança Pública.

Em 2022, assumiu a presidência do IBRAM, onde buscou uma agenda de transformação do setor mineral, com foco na defesa de uma mineração mais comprometido com a sustentabilidade.

Em nota, a presidente do Conselho Diretor do IBRAM, Ana Sanches, afirmou que Raul Jungmann foi um "homem público de estatura singular, defensor da democracia e comprometido com o interesse público".