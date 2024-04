CADÁVER

Morto levado ao banco: veja outros casos parecidos

Caso em que mulher levou homem morto para tentar fazer empréstimo no banco chocou o País

Rede Nordeste, O Povo

Publicado em 18 de abril de 2024 às 17:27

Defesa de mulher que levou cadáver ao banco disse que ela estava sob efeito de remédios Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Érika de Souza Vieira Nunes tem sido destaque nos noticiários brasileiros após levar um homem morto para fazer um empréstimo de 17 mil reais. A defesa alega que o homem chegou vivo à agência. O caso aconteceu em Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro, na última terça-feira, 16.

O ocorrido virou notícia em outros países como Inglaterra, Austrália, Estados Unidos e Argentina, que repercutiram o caso.

No entanto, esta não é a primeira vez que situações do tipo ocorrem no Brasil. Entre 2020 e 2021, outros dois casos similares aconteceram em Goiânia e em São Paulo. Nos EUA, ainda neste ano, também houve a tentativa de conseguir dinheiro levando um cadáver ao banco.

Mulher leva ex-marido morto para fazer “prova de vida”

Em outubro de 2020, uma mulher levou o ex-marido morto para fazer a “prova de vida” em uma agência bancária. O caso aconteceu em Campinas, interior de São Paulo. Na ocasião, a mulher tentava sacar a aposentadoria do homem após perder a senha da conta.

Ela ainda alegou que ele teria passado mal quando chegou ao banco, mas o médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) disse que o homem estaria morto há mais tempo.

Mulher tenta receber benefícios do ex-marido

Uma mulher levou o ex-marido a uma agência bancária em Goiânia, para tentar sacar o benefício do idoso. O caso ocorreu em 2021.

A mulher entrou no banco com o cadáver sentado em uma cadeira de rodas e o posicionou de costas para a atendente, que suspeitou do gesto. O gerente do banco chamou a polícia e constatou-se que ele estava morto. A mulher fugiu do local.

Nos EUA, mulheres levam corpo de amigo para sacar dinheiro

No último dia 9 de março, aconteceu um caso semelhante em Ohio, no centro-oeste dos Estados Unidos. Duas mulheres levaram o amigo morto para tentar sacar dinheiro de sua conta bancária.

O homem, identificado como Douglas Layman, tinha 80 anos. Ele foi colocado em um carro e levado até um guichê “drive-thru”, onde as mulheres sacaram uma “quantia em dinheiro não revelada” de sua conta.

Com ajuda de uma terceira pessoa não identificada, o corpo de Layman “foi colocado no veículo de forma que ficasse visível para a equipe do banco para fazer o saque”, segundo informe policial.

A situação foi descoberta na segunda-feira seguinte ao saque, quando policiais foram informados de que duas mulheres haviam deixado um corpo no pronto-socorro do Centro Médico do Condado de Ashtabula, sem identificar a pessoa ou a si mesmas.