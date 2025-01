ECONOMIA

MP vai garantir, por lei, que pix não terá cobrança, aponta Haddad

Ministro também atribuiu a queda da medida de fiscalização da Receita Federal às fake news espalhadas pela oposição

Após revogação da decisão da Receita Federal, de implementar uma nova fiscalização sobre as transações via pix, o ministro da Economia, Fernando Haddad, afirmou, nesta quarta-feira (15), que uma medida provisória foi editada para garantir a gratuidade do método de transferência.

"Nós estamos lançando uma medida provisória e nós queremos que essa medida provisória seja discutida com sobriedade pelo Congresso Nacional. Nós não queremos contaminação de fake news para discutir o que está na lei", afirmou Haddad. "Vamos discutir o texto de lei, mas inventar pretexto para querer, mais uma vez, manipular opinião pública e deixar, enquanto tramita a medida provisória, uma dúvida no ar, nós não queremos nada disso", acrescentou.

Com a edição da MP, nenhum comerciante poderá cobrar preços diferentes entre pagamentos via Pix e em dinheiro, prática que começou a ser detectada nos últimos dias. Para Haddad, a medida provisória extinguirá a onda de fake news em relação à taxação do Pix, que tomou conta das redes sociais desde o início do ano, com o comunicado das novas regras.