SÃO PAULO

'Mulher branca, bonita e rica incomoda', diz vereadora vaiada em sessão

Reajuste de servidores era discutido, mas sessão foi suspensa

Durante uma sessão marcada por protestos na Câmara Municipal de São Paulo, a vereadora Cris Monteiro, do partido Novo, foi acusada de racismo após fazer declarações que geraram forte reação do público nas galerias. A sessão tratava do reajuste salarial dos servidores municipais, tema que provocou mobilização de professores e trabalhadores em greve. >

No momento em que se dirigia aos manifestantes presentes, a vereadora iniciou sua fala com a frase: "Quando vem uma mulher branca, bonita e rica falar aqui, vocês vaiam", o que provocou gritos imediatos de "racista" por parte dos sindicalistas e manifestantes. >

A situação gerou tumulto, e Cris Monteiro chegou a discutir com um representante do sindicato, solicitando que ele se retirasse do local. Ela manteve o tom confrontador e repetiu: "Eles estão me enfrentando (...). Eu escutei todos vocês calada. Enquanto vocês falavam, ninguém se manifestou. Agora, quando vem uma mulher branca aqui falar a verdade para vocês, ficam todos nervosos, porque uma mulher branca, bonita e rica incomoda todos vocês". >