MAIS UM CASO

Mulher de 64 anos morre após comer quentinha envenenada em Pernambuco

Caso aconteceu no bairro de Cruz de Rebouças, em Igarassu

Uma mulher de 64 anos morreu após comer uma marmita envenenada no município de Igarassu, Região Metropolitana do Recife, Pernambuco. O caso aconteceu no bairro de Cruz de Rebouças, na última quinta-feira (6). As informações são do Metrópoles. >