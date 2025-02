JUSTIÇA DE SÃO PAULO

Mulher de Marcola, líder do PCC, perde mansão de R$ 3 milhões

Cynthia Giglioli Herbas Camacho, 48 anos, é conhecida como 'primeira-dama do PCC'

Por determinação da Justiça de São Paulo, a mulher do traficante Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola, líder do Primeiro Comando da Capital (PCC), perdeu uma mansão avaliada em R$ 3 milhões. Conhecida como a 'primeira-dama do PCC', Cynthia Giglioli Herbas Camacho, 48 anos, foi alvo de R$ 479 mil em duas de suas contas bancárias. As informações são do Metrópoles. >