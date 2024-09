DOAÇÃO ILEGAL

Mulher de Pablo Marçal é condenada pela Justiça e paga multa de R$ 180 mil

A mulher do candidato Pablo Marçal, Carol Marçal, foi condenada pela Justiça de São Paulo por doar mais de R$ 250 mil em campanhas eleitorais. A empresária precisou pagar, em agosto, uma multa de R$ 180 mil à Justiça Eleitoral devido às doações ilegais. As informações são do portal Uol.