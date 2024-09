ELEIÇÃO EM SÃO PAULO

Baiana, negra e militar: quem é a vice de Pablo Marçal

Natural de Ubatã, no sul baiano, Antônia de Jesus (PRTB) compõe chapa majoritária do influenciador

Da Redação

Publicado em 18 de setembro de 2024 às 18:46

Antônia de Jesus (PRTB) Crédito: Reprodução/Instagram

Única candidata negra a vice-prefeita de São Paulo, a policial militar Antônia de Jesus (PRTB), que compõe a chapa majoritária de Pablo Marçal (PRTB), é baiana. Natural de Ubatã, no sul da Bahia, a PM se mudou para a capital paulista em 1996, e mora em Pirutuba, na zona norte da cidade. Com 45 anos de idade, ela é casada e tem dois filhos.

"Antônia é a minha vice, é negra, da periferia, de Pirituba. Ela é mulher, é mãe. Entrou nesse cenário para trazermos essa igualdade entre as raças. Não tem nenhum vice negro aqui, a não ser na minha candidatura", disse Pablo Marçal, durante um dos embates com a candidata do PSB, Tabata Amaral, no debate promovido pelo Estadão no dia 14 de agosto.

Antônia atua na Polícia Militar de São Paulo desde 2001, servindo no 49º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, no mesmo distrito onde mora. Antes de trabalhar no batalhão atual, a cabo Barbosa, como é conhecida, integrou as equipes do 4º Batalhão, também em Pirituba, e do 18º Batalhão, na região de Taipas.

Nas redes sociais, a candidata, inclusive, publica conteúdo relacionado a seu trabalho no serviço público. Nos últimos dias, Antônia de Jesus ganhou maior notoriedade após declarações polêmicas.

Durante entrevistas ao Diário de Polícia, transmitida em 27 de agosto, a policial afirmou que a saúde da mulher é importante para tarefas domésticas. "Quando a saúde da mulher está em dia, tudo funciona em casa, porque aí ela não vai estar cansada, com queixas. A casa vai estar limpa", declarou, ao ser questionada sobre o que pretende fazer para melhorar a saúde da mulher na capital paulista.

Antônia também ganhou visibilidade na campanha do PRTB diante da possibilidade de Pablo Marçal disputar a Presidência em 2026. Caso o empresário seja eleito prefeito de São Paulo, a policial assumiria o Palácio de Anhangabaú.

O novo levantamento da Quaest divulgado nesta quarta-feira (18) sobre as intenções de voto para a prefeitura de São Paulo indica um empate técnico triplo entre o prefeito Ricardo Nunes (MDB), com 24% de menções no cenário estimulado, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), com 23%, e o influenciador Pablo Marçal, com 20%. A margem de erro do levantamento é de três pontos porcentuais.