Mulher desarma e mata ex-companheiro com golpe mata-leão

Suspeita, de 43 anos, afirma que agiu em legítima defesa após luta corporal

Carol Neves

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 08:53

Preso em flagrante, uma mulher de 43 anos foi indiciada por homicídio após a morte do ex-companheiro, de 35 anos, em Ceilândia, no Distrito Federal. A ocorrência foi registrada na madrugada de segunda-feira (27).

A Polícia Civil informou que o corpo do homem permaneceu no local do crime. A mulher, que apresentava ferimentos, foi levada ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC).

Durante o depoimento, ela relatou que os dois se envolveram em uma briga e que teria conseguido tomar uma faca que estava com o ex. A suspeita alegou legítima defesa e disse ter aplicado um “mata-leão” no agressor enquanto tentava se proteger.