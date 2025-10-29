Mulher desarma e mata ex-companheiro com golpe mata-leão

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 29 de outubro de 2025 às 08:53
Preso em flagrante, uma mulher de 43 anos foi indiciada por homicídio após a morte do ex-companheiro, de 35 anos, em Ceilândia, no Distrito Federal. A ocorrência foi registrada na madrugada de segunda-feira (27).
A Polícia Civil informou que o corpo do homem permaneceu no local do crime. A mulher, que apresentava ferimentos, foi levada ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC).
Violência contra a mulher
Durante o depoimento, ela relatou que os dois se envolveram em uma briga e que teria conseguido tomar uma faca que estava com o ex. A suspeita alegou legítima defesa e disse ter aplicado um “mata-leão” no agressor enquanto tentava se proteger.
O caso será investigado pela polícia.