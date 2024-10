DIA DE PESCARIA

Na véspera do seu aniversário, Lula pesca peixe de 6kg: ‘Meu presente’

Ele disse ainda que o prato que vai preparar com o pescado aprendeu com um paraguaio

Às vésperas de completar 79 anos, o presidente Lula resolveu aproveitar a manhã de sábado (26) para pescar. A primeira-dama, Janja Silva, compartilhou o momento de desconcentração do marido, no Instagram.

“Esse peixe aqui, como eu não ganhei presente de aniversário, eu resolvi acordar hoje, sábado, dia 26, e vim aqui no lago pescar. Esse peixe aqui é meu grande presente. Ele tá com seis quilos, vou fazer ele assado na churrasqueira”, brincou o presidente.

Ele disse ainda que o prato que vai preparar com o pescado aprendeu com um paraguaio. “Aí eu vou fazer esse peixe com maionese, vai ser a primeira vez que a Janja vai comer, a Neudi, o Cecílio, o Zé vai comer um pedaço, o Misael, o Azevedo, o Carlão, todo mundo vai comer um pedaço desse meu peixe aqui com maionese. É uma especialidade minha, eu aprendi a fazer com um paraguaio, pescando lá no Rio Paraguai“, contou.