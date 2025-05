FENÔMENO

Nevou no Sul do Brasil: confira fotos do efeito da onda polar

Neve caiu em cidades do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina

A neve caiu pela primeira vez no Brasil em 2025 no início desta quinta-feira (29). O fenômeno foi registrado depois do amanhecer em municípios da Serra do Rio Grande do Sul, como São Francisco de Paula, São José dos Ausentes, Bom Jesus e Cambará do Sul, onde as cotas de altitude estão entre 1000 e 1200 metros na maioria dos locais. Em seguida, nevou na cidade de São Joaquim, em Santa Catarina. >