POLÍTICA

Nikolas Ferreira participa de evento no Planalto e é tietado por estudantes

Nikolas saiu do espaço reservado aos parlamentares para se juntar a estudantes e representantes da sociedade civi

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), eleito presidente da Comissão de Educação, participa da cerimônia de anúncio de 100 novos campi de institutos federais nesta terça-feira, 12, realizada pelo Palácio do Planalto. O deputado é tietado por estudantes do local.

Nikolas Ferreira saiu do espaço reservado aos parlamentares para se juntar a estudantes e representantes da sociedade civil, que são convidados pelo governo federal a participar do evento. O parlamentar tirou fotos e conversou com alguns estudantes.