MUDANÇA

Nova regra para trabalho em feriados começa a valer a partir de março; entenda

Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego regulamenta artigo de lei criada há 26 anos

Monique Lobo

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 18:57

Mudança passa a valer no dia 1º de março Crédito: Reprodução

A nova regra para o trabalho no comércio em feriados começa a valer a partir de 1º de março. A mudança acontece com a implementação da portaria de nº 3.665 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), de 2023. Ela regulamenta o artigo 6-A da Lei n° 10.101, de 2000, que estabelece a permissão para o trabalho "em feriados nas atividades do comércio em geral, desde que autorizado em convenção coletiva".

De acordo com o advogado trabalhista Maurício Sampaio, com a alteração, "a negociação com o sindicato torna-se requisito formal para legitimar a convocação nesses dias, reforçando o protagonismo da norma coletiva".

A norma revoga outra portaria, de 2021, que permitia o trabalho em feriados com base em acordos individuais. O especialista explica que, a partir do próximo mês, essa negociação se torna irregular. "Sem instrumento coletivo autorizando, a convocação pode ser considerada irregular, sujeitando a empresa a autuações administrativas e questionamentos judiciais", acrescenta.