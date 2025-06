ALERTA

Novo caso suspeito de gripe aviária é investigado no RS

Equipes do Ministério da Agricultura investigam aves com sintomas em Teutônia e Westfália

Um possível novo foco de gripe aviária está sob investigação no Rio Grande do Sul, desta vez envolvendo um produtor de Teutônia e um frigorífico em Westfália, municípios localizados a cerca de 50 km de Montenegro — onde a doença foi confirmada pela primeira vez em granjas comerciais no dia 16 de maio. As informações foram divulgadas pela Folha de S. Paulo.>