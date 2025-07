INVESTIMENTOS

Novo PAC: Governo federal anuncia construção de 46 policlínicas e 800 UBSs

Novidade foi confirmada pelo presidente Lula em agenda na Bahia

Esther Morais

Publicado em 18 de julho de 2025 às 09:09

Lula ainda entregou melhorias na Policlínica Regional de Juazeiro Crédito: Thiago Santos/TV São Francisco

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou na quinta-feira (17) a construção de 46 Policlínicas e 800 Unidade Básica de Saúde (UBS) em diversos estados brasileiros por meio do Novo PAC Seleções. A novidade foi confirmada durante agenda em Juazeiro, no norte baiano, onde o chefe do Executivo entregou melhorias na Policlínica Regional. >

No total, serão destinados R$ 6 bilhões. No eixo saúde, foram selecionadas 11.904 propostas, de 5.290 cidades, alcançando 95% dos municípios brasileiros, de todos os 26 estados e Distrito Federal. As seleções priorizaram a cobertura de vazios assistenciais, além dos critérios de cada modalidade, conforme divulgado no lançamento do programa.>

"Essa seleção se soma ao que anunciamos no ano passado. O presidente Lula pediu que nós avançássemos na digitalização do SUS, para possibilitar que as pessoas em qualquer lugar, às vezes no distrito, possa ter acesso, mesmo que remotamente, a uma consulta, um especialista, que às vezes está distante. Por isso nós vamos distribuir 7 mil kits de teleconsulta nas UBS", destacou o ministro da Casa Civil, Rui Costa, responsável por coordenar o Novo PAC.>

"O presidente anuncia hoje mais 46 policlínicas no Brasil, o critério foi economizar o deslocamento das pessoas em 100, 200 km de distância de uma unidade para outra; 130 CAPS espalhados pelo país; 635 novas ambulâncias do SAMU; dentre outros equipamentos", acrescentou.>

Lançado em fevereiro, o Novo PAC Seleções 2025 disponibilizou mais de um mês para gestores e gestoras inscreverem projetos para os empreendimentos disponíveis nesta etapa. No total, o governo recebeu 35.119 propostas, enviadas por 5.537 municípios, 99,4% dos municípios brasileiros. O programa investirá R$ 49,2 bilhões em quatro diferentes eixos: Saúde; Educação, Ciência e Tecnologia; Infraestrutura Social e Inclusiva; Cidades Sustentáveis e Resilientes. Os demais resultados serão divulgados em breve.>

Confira as novidades:

Policlínicas | 46 unidades | 45 municípios | R$ 1,38 bilhão >

Serão construídas 46 novas Policlínicas. A estrutura inovadora expande a cobertura do atendimento com médicos de diferentes especialidades, definidas com base no perfil epidemiológico da população em regiões com vazios assistenciais. Além disso, a população será atendida com a realização de exames gráficos e de imagem com fins diagnósticos e pequenos procedimentos.>

Novas Ambulâncias – SAMU | 635 unidades | 408 municípios | R$ 352,4 milhões >

Com essa nova frota, o sistema SAMU 192 chegará em todos os municípios do Brasil. Serão 635 novos veículos, melhorando o atendimento pré-hospitalar de urgência e emergência para a população.>

Renovação de Frota – SAMU | 898 unidades | 478 municípios | R$ 365,7 milhões >

Com o objetivo de promover melhorias na qualidade do atendimento pré-hospitalar de urgência e emergência por meio da renovação da frota de ambulâncias já desgastadas pelo uso ininterrupto, reduzindo o tempo de resposta ao atendimento.>

Unidades Básicas de Saúde (UBS) | 800 unidades | 800 municípios | R$ 1,78 bilhão >

Para aumentar a oferta de serviços de Atenção Primária à Saúde em regiões com vazios assistenciais, nesta nova etapa do Novo PAC Seleções serão 800 Unidades Básicas de Saúde (UBS) para municípios com maior vulnerabilidade social e econômica.>

Unidades Odontológicas Móveis (UOM) | 400 unidades | 400 municípios | R$ 152 milhões>

Os serviços de saúde bucal serão ampliados com a aquisição de 400 novas Unidades Odontológicas Móveis. Os veículos são equipados para fornecer atendimento odontológico, prioritariamente em áreas remotas ou de difícil acesso.>

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) | 130 unidades | 130 municípios | R$ 324,1 milhões >

Serão 130 novos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), que oferecem serviços de assistência à saúde mental, em regiões com vazios assistenciais e de baixa cobertura. Os CAPS atendem pessoas de todas as faixas etárias com transtornos mentais graves e persistentes, a partir de abordagem humanizada e inclusiva no tratamento.>

Kit de equipamentos para UBS | 10 mil unidades | 5.126 municípios | R$ 1,58 bilhão >

Serão 10 mil kits de equipamentos para modernizar e melhorar Unidades Básicas de Saúde – UBS de todo o Brasil. O combo é composto por equipamentos como Point of Care (COF), câmara fria exclusiva para vacinas, ultrassom diagnóstico portátil, retinógrafo telessaúde e espetrômetro digital.>

Kit Telessaúde | 7 mil unidades | 4.515 municípios | R$ 46 milhões >