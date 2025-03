ERRO NO SERVIÇO

Nubank tem instabilidade em sistema de pagamento de boletos

Não há previsão para serviço ser normalizado

Na rede social X, usuários relataram que passaram horas tentando efetuar uma transação. "Juro por Deus, hoje é dia 10, tenho que pagar meus boletos e o @nubank com a opção pagar boleto sem funcionar", disse um. "Simplesmente no dia de pagar as minhas contas a Nubank resolve ficar fora do ar... o pobre não tem um segundo de paz", postou outro. >