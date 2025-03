REVIRAVOLTA

Polícia diz que menina de 4 anos foi abandonada pela mãe em Salvador

Genitora disse que menina havia sido sequestrada por quatro homens armados

A Polícia Civil informou que a menina de 4 anos, que teria sido vítima de um suposto sequestro no bairro de Sete de Abril, em Salvador, foi, na verdade, abandonada pela mãe. >

A primeira versão do caso apontava para um possível sequestro, conforme anunciaram mãe e tia da criança à TV Bahia. A família relatou que a pequena C. S. teria sido levada por quatro homens armados no último domingo (9). >