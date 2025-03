CENTRO SUL

Fábrica clandestina de armas é localizada na zona rural de Jaguaquara

Proprietário do local foi identificado e está sendo procurado

Uma fábrica clandestina de armas de fogo no povoado de Itiúba, na zona rural de Jaguaquara, no centro sul baiano, foi localizada e desarticulada pela Polícia Civil. >

O dono da oficina onde a fábrica funcionava foi identificado e está sendo procurado pela polícia. De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontam que o espaço pode ter ligação com o fornecimento de armamentos para grupos criminosos de Jaguaquara. >