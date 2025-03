SALVADOR

Trânsito é interrompido na Rótula do Abacaxi após poste pegar fogo

Chamas atingiram poste nesta segunda-feira (10); equipes da Coelba estão em deslocamento

O trânsito na Rótula do Abacaxi, em frente ao Assaí, sentido Avenida Heitor Dias, está interditado após um poste pegar fogo na tarde desta segunda-feira (10). >

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a causa do incêndio ainda não foi identificada. Também não há informações sobre o início das chamas. O Corpo de Bombeiros está no local. >