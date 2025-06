SEM ALIMENTAÇÃO

Quatro crianças são resgatas em condições insalubres na Região Metropolitana de Salvador

Menores com idades entre um e sete anos foram encaminhados para um centro de acolhimento após denúncias de violência familiar

Quatro crianças foram resgatadas em condições insalubres, na tarde de quarta-feira (25), no bairro Limoeiro, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. >

De acordo com a Polícia Militar, além das condições insalubres, as crianças, que tem idades entre um e sete anos, foram encontradas pelos agentes do 12º Batalhão da Polícia Militar (BPM) sem alimentação básica. Eles estavam junto à mãe, "que se encontrava em situação de aparente descontrole emocional".>