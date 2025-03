CONFUSÃO

Tiro e troca de socos: moradores e PMs protagonizam briga generalizada em Feira

Caso aconteceu na Rua C, no bairro Gabriela

Millena Marques

Publicado em 10 de março de 2025 às 15:51

Briga generaliza no bairro Gabriela, em Feira de Santana Crédito: Reprodução/Redes sociais

Um homem, uma mulher e pelo menos quatro policiais militares protagonizaram uma confusão generaliza no bairro de Gabriela, em Feira de Santana, no último domingo (9). O caso foi motivado após uma denúncia de poluição sonora na Rua C. >

Em vídeo que circula nas redes sociais, o homem, vestido com uma camisa preta, troca socos e empurrões com os agentes da polícia enquanto a população se desespera. "Oxe, o que é isso? Filma", diz uma das pessoas que presenciam a situação. No final da gravação, um dos policiais saca a arma e dispara tiros para cima. >

Em nota, a Polícia Militar disse que agentes da 66ª da Companhia Independente da PM foram acionados para averiguar uma denúncia de poluição sonora no bairro. No local, um carro vermelho estaria com o som alto. A polícia também informou que o veículo tinha irregularidades na documentação e que o proprietário do veículo agrediu um dos policiais após receber voz de prisão. >

"Pessoas que estavam no local tentaram retirar o indivíduo da custódia dos agentes, bem como impedir a saída dos veículos com barricadas em chamas, sendo afastados pela guarnição. Com a chegada de outras equipes, a situação foi controlada", diz nota da PM.>

Um comunicado dos moradores do bairro, no entanto, repudiou a ação da polícia. "Não respeita ninguém e dá tiro no meio de criança em tempo de acertar um inocente. Estamos cansado disso. Está virando rotina já", afirma. >