SETE DE ABRIL

Menina de 4 anos é sequestrada dentro de casa em Salvador

Homens armados teriam levado a criança; polícia vai investigar

Uma menina de 4 anos está desaparecida depois de ter sido sequestrada de casa, no bairro de Sete de Abril, no domingo (9). A família relata que a pequena Catileia Santos teria sido levada por quatro homens armados. >

"Ela (a mãe) me falou que por volta das 7h ela tinha saído e deixou Valter responsável pela criança. Quando ela retornou, a criança não estava mais lá. Ele passou que não sabia o que tinha acontecido. Depois de dar a queixa, a gente encontrou uma mulher na rua que contou que quatro caras invadiram a casa e pegaram a criança. Namorada de um vizinho. E isso é tudo que a gente soube e até agora nada da criança", disse a tia da menina, irmã da mãe da criança, falando à TV Bahia. A mãe vivia com Valter e a criança na casa. >

A família diz que há câmeras em uma chácara próxima e a filmagem deve ser entregue à polícia. "O que eu mais quero é ter minha filha de volta. Sou apegada a minha filha", lamentou a mãe. "Desde ontem sem dormir. Só quero encontrar minha filha viva". Ela disse que vivia com Valter há pouco tempo e ele não explicou direito o que aconteceu. Valter, que trabalha com venda de mármore, foi trabalhar normalmente hoje, de acordo com as irmãs. >