APRESENTAÇÃO

Flor Serena anima público em shopping da capital nesta sexta-feira (13)

Arraiá do Bela promove shows, quadrilhas e feira de comida típica até o dia 28 de junho

Nesta sexta-feira (13), o arrasta-pé continua no Shopping Bela Vista com a banda Flor Serena, às 18h, seguida pelo show de Pisa Macio, às 19h30, na 11ª edição do Arraiá do Bela. A festa vai até o dia 28 de junho com programação gratuita e shows diários na Praça Central (piso L1), reunindo atrações musicais, quadrilhas, apresentações culturais e barraquinhas com comidas típicas.>