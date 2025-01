ATENÇÃO, ESTUDANTE

Nube oferece 9.736 vagas de estágio com salários de até R$ 3 mil; confira

As oportunidades são para estudantes do ensino médio, técnico, tecnólogo e superior

A agência Nube - Estagiários e Aprendizes disponibiliza 9.736 vagas de estágio em mais de duas mil empresas para estudantes brasileiros neste mês. Há vagas para a Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Goiás, Espírito Santo e Paraná. >

Entre os cursos demandados pelas instituições estão inclusos: Administração, Arquitetura, Audiovisual, Comércio Exterior, Economia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Fisioterapia, Gastronomia, Jornalismo, Marketing, Pedagogia, Turismo, Veterinária, entre outros. As bolsas auxílio oferecidas variam de R$ 1.500,00 a R$ 3.000,00.>

Segundo o presidente da Nube, Seme Arone Junior, possuir um aprendizado nessa etapa da vida é essencial para a evolução. “Iniciar no mercado de trabalho é uma tarefa desafiadora. Mas, com as habilidades e competências desenvolvidas pelo aluno, o seu crescimento profissional será visível”, afirma.>