EDUCAÇÃO

Olimpíada Nacional de Eficiência Energética oferece prêmios de até R$ 15 mil; saiba como participar

Inscrições se encerram no dia 30 de setembro

Millena Marques

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 09:49

Divulgação/Abradee Crédito: Divulgação/Abradee

A Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE) 2025 oferece prêmios de até R$ 15 mil. Iniciativa apoiada pela Neoenergia Coelba, o projeto vai mobilizar cerca de 500 mil alunos do 8º e 9º ano de escolas públicas e privadas de todo o Brasil, com o objetivo de promover a conscientização sobre o uso responsável da energia elétrica, sustentabilidade e os impactos sociais e econômicos do consumo de recursos naturais. As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de setembro.

A iniciativa também oferece prêmios para professores. Os docentes que mais inscreverem alunos, assim como os professores dos três primeiros colocados nacionais, receberão prêmios de R$ 15 mil, R$ 10 mil e R$ 7,5 mil. Já os cinco alunos com melhor desempenho no país receberão R$ 2 mil cada.

Os 10 mil melhores estudantes do ranking nacional ganharão medalhas e diplomas em suas próprias escolas, e os vencedores estaduais participarão de uma cerimônia especial em Brasília, no dia 6 de novembro. Os medalhistas da ONEE 2025 ainda conquistam uma vantagem exclusiva: vaga direta na 2ª fase da Olimpíada Nacional de Ciências (ONC) 2026.

Realizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), a ONEE é coordenada pelo Instituto Abradee, da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee), e conta com a participação de 48 distribuidoras de energia de todas as regiões do país.

Como participar

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até 30 de setembro pelos professores no site oficial.

Etapas da competição

Inscrições: até 30 de setembro

Formação de professores: agosto e setembro

Desafios e provas (1ª e 2ª fases): outubro

Resultado: outubro