ENTENDA

O que faz a Crefisa? Agências foram autuadas e multas podem chegar a R$ 6 milhões

Unidades foram fiscalizadas no mês de setembro

Millena Marques

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 09:00

Crefisa Crédito: Reprodução/Instagram

Quinze agências da Crefisa foram autuadas na Bahia durante uma operação conjunta de fiscalização. Em dois meses, unidades de Salvador e de outras dez cidades baianas foram fiscalizadas pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon). O material recolhido durante a ação será transformado em procedimentos administrativos, que poderão resultar em multas que variam de R$ 400 a R$ 6 milhões, a depender da gravidade das infrações. Mas, afinal, o que faz a Crefisa?

A Crefisa é uma instituição financeira brasileira fundada em 1964 que concede empréstimos, especialmente para servidores públicos, aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A empresa também oferece uma conta corrente digital com o aplicativo Crefisa Mais, que permite transações financeiras como transferências e pagamentos, além de emitir cartões de crédito.

Os dados da operação do Procon foram divulgados na terça-feira (23) pelo órgão da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH). Foram fiscalizadas, ao longo dos meses de agosto e setembro, agências da Crefisa em Barreiras, Lauro de Freitas, Luís Eduardo Magalhães, Vitória da Conquista, Juazeiro, Feira de Santana, Ilhéus, Paulo Afonso, Alagoinhas, Jacobina e Salvador. A reportagem buscou a assessoria de imprensa da Crefisa, mas não obteve retorno até esta publicação. O espaço segue aberto.

Procon fiscaliza agências da Crefisa na Bahia 1 de 5

Durante a fiscalização, foram identificadas práticas abusivas, segundo foi divulgado pelo Procon-BA. Entre elas: formação de longas filas, falta de acessibilidade, descumprimento das regras de atendimento prioritário, contratos redigidos com letras minúsculas e de difícil compreensão e falta do Código de Defesa do Consumidor (CDC) em local visível. Além disso, a equipe constatou prática de venda casada, como a exigência de abertura de contas vinculadas à concessão de empréstimos ou cartões consignados.