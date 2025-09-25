Acesse sua conta
O que faz a Crefisa? Agências foram autuadas e multas podem chegar a R$ 6 milhões

Unidades foram fiscalizadas no mês de setembro

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 09:00

Crefisa
Crefisa Crédito: Reprodução/Instagram

Quinze agências da Crefisa foram autuadas na Bahia durante uma operação conjunta de fiscalização. Em dois meses, unidades de Salvador e de outras dez cidades baianas foram fiscalizadas pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon). O material recolhido durante a ação será transformado em procedimentos administrativos, que poderão resultar em multas que variam de R$ 400 a R$ 6 milhões, a depender da gravidade das infrações. Mas, afinal, o que faz a Crefisa?

A Crefisa é uma instituição financeira brasileira fundada em 1964 que concede empréstimos, especialmente para servidores públicos, aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A empresa também oferece uma conta corrente digital com o aplicativo Crefisa Mais, que permite transações financeiras como transferências e pagamentos, além de emitir cartões de crédito.

Os dados da operação do Procon foram divulgados na terça-feira (23) pelo órgão da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH). Foram fiscalizadas, ao longo dos meses de agosto e setembro, agências da Crefisa em Barreiras, Lauro de Freitas, Luís Eduardo Magalhães, Vitória da Conquista, Juazeiro, Feira de Santana, Ilhéus, Paulo Afonso, Alagoinhas, Jacobina e Salvador. A reportagem buscou a assessoria de imprensa da Crefisa, mas não obteve retorno até esta publicação. O espaço segue aberto. 

Procon fiscaliza agências da Crefisa na Bahia

Procon fiscaliza agências da Crefisa na Bahia por Divulgação
Procon fiscaliza agências da Crefisa na Bahia por Divulgação
Procon fiscaliza agências da Crefisa na Bahia por Divulgação
Procon fiscaliza agências da Crefisa na Bahia por Divulgação
Procon fiscaliza agências da Crefisa na Bahia por Divulgação
1 de 5
Procon fiscaliza agências da Crefisa na Bahia por Divulgação

Durante a fiscalização, foram identificadas práticas abusivas, segundo foi divulgado pelo Procon-BA. Entre elas: formação de longas filas, falta de acessibilidade, descumprimento das regras de atendimento prioritário, contratos redigidos com letras minúsculas e de difícil compreensão e falta do Código de Defesa do Consumidor (CDC) em local visível. Além disso, a equipe constatou prática de venda casada, como a exigência de abertura de contas vinculadas à concessão de empréstimos ou cartões consignados.

Deflagrada em agosto, a operação teve seus resultados consolidados neste mês de setembro. O superintendente do Procon-BA, Tiago Venâncio, destacou a importância da iniciativa: “Nosso trabalho tem como prioridade a proteção dos consumidores hipervulneráveis – pessoas idosas, pessoas com deficiência e cidadãos em situação de maior fragilidade. O acesso à informação clara, o atendimento digno e a acessibilidade são direitos garantidos por lei e devem ser respeitados por todos os fornecedores”, afirma. 

