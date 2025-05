IRAPUÃ

Onça que matou caseiro não poderá voltar à natureza e ficará em SP

Felino está sob cuidados em um mantenedor de fauna do Instituto Ampara Animal, onde terá recuperação física e comportamental

Agora, o animal está em uma propriedade do Instituto Ampara Animal, onde será mantido em um espaço adaptado às necessidades. Segundo a organização, a proposta é promover a recuperação física e comportamental, com foco no bem-estar do bicho.>