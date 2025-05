ATAQUE ANIMAL

Caseiro teve órgãos 'devorados' e morreu por mordida de onça na cabeça, aponta laudo

Documento mostra indícios de predação

Elaine Sanoli

Publicado em 13 de maio de 2025 às 18:54

Jorge Avalo Crédito: Reprodução/Redes sociais

Foi emitido o laudo com a causa da morte do caseiro Jorge Avalo, de 60 anos, atacado por uma onça-pintada às margens do rio Miranda, em Aquidauana, no Mato Grosso do Sul. O documento aponta que a vítima foi mordida na região da cabeça. A informação é do G1 MS.>

O laudo do Núcleo Regional de Medicina Legal de Aquidauana foi divulgado na última sexta-feira (9). Segundo documento, o homem sofreu um choque neurogênico agudo - uma lesão na medula óssea que gera falhas na comunicação do cérebro com o restante do corpo por conta da dilatação dos vasos sanguíneos, dificultando a circulação do sangue.>

Jorge foi encontrado morto no dia 21 de abril. A Polícia Militar Ambiental (PMA) foi até às margens do rio Miranda após receber uma denúncia de um guia de pesca que estranhou a ausência do caseiro e encontrou vestígios de sangue de um animal de grande porte. Ele foi ferido por uma onça-pintada macho de 94 quilos, que estava abaixo do peso – deveria pesar em torno de 120 quilos.>

Partes do corpo de Jorge foram 'devorados' pelo animal, como cabeça, pescoço, ombro, braço esquerdo e parte do tórax, segundo o laudo. Alguns dos órgão internos do homem também estavam ausentes, bem como parte da massa muscular dele, um possível indicativo de predação. Os ferimentos possuem profundidade, como marcas de dentes, uma delas na lateral do crânio, a que causou a morte do caseiro.>