ATAQUE

Restos mortais de homem devorado por onça-pintada são encontrados

Corpo do caseiro Jorge Avalo foi encontrado próximo às pegadas do animal silvestre

Um homem de 60 anos morreu após ser atacado por uma onça-pintada em Touro Morto, região localizada a aproximadamente 150 quilômetros de Miranda, no Mato Grosso do Sul. O corpo do caseiro Jorge Avalo foi encontrado próximo às pegadas do animal silvestre nesta terça-feira (22). >

Ao chegar ao local, a perícia criminal constatou que com base no estado do corpo e as evidências apresentadas, o ataque foi causado por uma onça-pintada. De acordo com as investigações, as causas podem envolver escassez de alimento e comportamento agressivo do felino ou até alguma atitude da vítima que pode ter disparado o ataque.>