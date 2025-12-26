ESQUENTOU

Onda de calor: 8 estados entram em alerta laranja, segundo Inmet

Temperaturas podem superar média histórica em até 5 °C e há riscos à saúde da população

Carol Neves

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 07:20

Calor Crédito: Shutterstock

O Brasil enfrenta uma onda de calor intensa nesta semana de Natal. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja, indicando perigo real, para oito estados: Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. O aviso é válido até sexta-feira (26).

O alerta laranja significa que as temperaturas devem ficar pelo menos 5 °C acima da média histórica por vários dias, com potencial para impactos diretos à saúde, especialmente em crianças, idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas. Na escala do Inmet, os alertas variam entre amarelo (perigo potencial), laranja (perigo) e vermelho (grande perigo).

Diversas regiões estão na rota do calor, incluindo Norte Pioneiro Paranaense, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Metropolitana de Curitiba, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Campinas, Sul Goiano, Litoral Sul Paulista, Vale do Itajaí e Metropolitana do Rio de Janeiro, entre outras. Em São Paulo, que teve ontem o dia mais quente do ano, a mínima de 24 °C e máxima de 34 °C. No Rio de Janeiro, mínima de 25 °C e máxima de 34 °C.

Verão ou inverno? Os efeitos do calor 1 de 10

Segundo meteorologistas, a onda de calor atual é causada por uma massa de ar quente e seco que permanece sobre grande parte do país, bloqueando a chegada de frentes frias que normalmente aliviam o calor. Esse fenômeno mantém as temperaturas bem acima da média nas últimas semanas.

Além do calor, o Inmet também emitiu alerta para chuvas intensas que podem atingir Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira.

Riscos à saúde e recomendações:

Desidratação e exaustão térmica;

Agravamento de doenças crônicas;

Dificuldade para dormir e estresse térmico;