Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Onda de calor: 8 estados entram em alerta laranja, segundo Inmet

Temperaturas podem superar média histórica em até 5 °C e há riscos à saúde da população

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 07:20

Calor
Calor Crédito: Shutterstock

O Brasil enfrenta uma onda de calor intensa nesta semana de Natal. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja, indicando perigo real, para oito estados: Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. O aviso é válido até sexta-feira (26).

O alerta laranja significa que as temperaturas devem ficar pelo menos 5 °C acima da média histórica por vários dias, com potencial para impactos diretos à saúde, especialmente em crianças, idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas. Na escala do Inmet, os alertas variam entre amarelo (perigo potencial), laranja (perigo) e vermelho (grande perigo).

Diversas regiões estão na rota do calor, incluindo Norte Pioneiro Paranaense, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Metropolitana de Curitiba, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Campinas, Sul Goiano, Litoral Sul Paulista, Vale do Itajaí e Metropolitana do Rio de Janeiro, entre outras. Em São Paulo, que teve ontem o dia mais quente do ano, a mínima de 24 °C e máxima de 34 °C. No Rio de Janeiro, mínima de 25 °C e máxima de 34 °C.

Verão ou inverno? Os efeitos do calor

Técnicas simples aliviam o calor sem aumentar a conta de luz (Projeto: Escritório Dantas & Passos Arquitetura | Imagem: Maura Mello) por Projeto: Escritório Dantas & Passos Arquitetura | Imagem: Maura Mello
Cortinas pesadas e portas de vidro mantêm o calor  (Projeto: Martins Galera Arquitetura | Imagem: Victor Guilherme) por Projeto: Martins Galera Arquitetura | Imagem: Victor Guilherme
Tapetes e mantas ajudam a reter calor (Projeto: Martins Galera Arquitetura | Imagem: Victor Guilherme) por Projeto: Martins Galera Arquitetura | Imagem: Victor Guilherme
Pausas frequentes para descanso são importantes para o corpo, especialmente em condições de calor extremo (Imagem: ViDI Studio | Shutterstock) por Imagem: ViDI Studio | Shutterstock
O calor intenso exige cuidados redobrados durante a prática de atividade física (Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock) por Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock
O consumo de álcool pode aumentar o rubor e a sensação de calor intenso da rosácea (Imagem: Africa Studio | Shutterstock) por Imagem: Africa Studio | Shutterstock
O calor intenso pode prejudicar a pele de todo o corpo (Imagem: Iryna Inshyna | Shutterstock) por Imagem: Iryna Inshyna | Shutterstock
Os cuidados com a pele devem ser redobrados no calor (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
Pontos de hidratação gratuitos ajudam no combate ao calor por Divulgação
Cuidados com os pets devem ser redobrados durante os dias de calor (Imagem: pyrozhenka | Shutterstock) por Imagem: pyrozhenka | Shutterstock
1 de 10
Técnicas simples aliviam o calor sem aumentar a conta de luz (Projeto: Escritório Dantas & Passos Arquitetura | Imagem: Maura Mello) por Projeto: Escritório Dantas & Passos Arquitetura | Imagem: Maura Mello

Segundo meteorologistas, a onda de calor atual é causada por uma massa de ar quente e seco que permanece sobre grande parte do país, bloqueando a chegada de frentes frias que normalmente aliviam o calor. Esse fenômeno mantém as temperaturas bem acima da média nas últimas semanas.

Além do calor, o Inmet também emitiu alerta para chuvas intensas que podem atingir Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira.

Riscos à saúde e recomendações:

Desidratação e exaustão térmica;

Agravamento de doenças crônicas;

Dificuldade para dormir e estresse térmico;

Para se proteger, especialistas recomendam hidratar-se regularmente, evitar exposição ao sol nas horas mais quentes, usar roupas leves e protetor solar. O Inmet disponibiliza mapas e informações atualizadas em seu site oficial, permitindo acompanhar a evolução dos alertas em tempo real.

Tags:

Calor

Mais recentes

Imagem - Justiça proíbe da CGU de se aproximar e ter contato com filho de mulher agredida

Justiça proíbe da CGU de se aproximar e ter contato com filho de mulher agredida
Imagem - Adolescente de 13 anos morre ao cair de barranco durante festa de Natal

Adolescente de 13 anos morre ao cair de barranco durante festa de Natal
Imagem - Dia 26 de dezembro é feriado? Saiba mais sobre a data

Dia 26 de dezembro é feriado? Saiba mais sobre a data

MAIS LIDAS

Imagem - Pai registra filha com nome diferente do combinado e mãe entra em desespero: 'Quase desmaiei'
01

Pai registra filha com nome diferente do combinado e mãe entra em desespero: 'Quase desmaiei'

Imagem - Léo Santana retorna ao bairro onde cresceu e faz show gratuito
02

Léo Santana retorna ao bairro onde cresceu e faz show gratuito

Imagem - Confira a ordem das atrações do Festival Virada Salvador 2026
03

Confira a ordem das atrações do Festival Virada Salvador 2026

Imagem - Morre Mãe Carmen do Gantois, ialorixá do Terreiro do Gantois
04

Morre Mãe Carmen do Gantois, ialorixá do Terreiro do Gantois