Onda de calor: 9 estados estão sob alerta vermelho de grande perigo com riscos à saúde

A onda de calor que atinge grande parte do país nesta última semana de inverno fez o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitir um alerta vermelho de grande perigo com risco à saúde aos moradores de nove Estados.



O aviso é válido até as 18h de domingo, 24. Há risco de incêndios florestais e à saúde, como ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz.



Veja os estados mais afetados pela onda de calor



Paraná