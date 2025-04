ACIDENTE

Ônibus com 50 pessoas tomba e deixa pelo menos 10 mortos em MG

Acidente ocorreu na madrugada após motorista perder controle do veículo

Carol Neves

Publicado em 8 de abril de 2025 às 10:34

Ônibus tombou Crédito: Divulgação

Um grave acidente envolvendo um ônibus deixou dez pessoas mortas na madrugada desta terça-feira (8) em Araguari, no Triângulo Mineiro. O veículo, que saiu de Goiânia com destino a São Paulo, capotou na rodovia MG-223 por volta das 3h40, próximo ao trevo de Queixinho, no sentido Tupaciguara. As informações são do Uol.>

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária e o Corpo de Bombeiros, o ônibus transportava 46 passageiros e havia feito paradas em Anápolis e Caldas Novas (GO) antes do acidente. O motorista perdeu o controle do veículo, que atravessou o canteiro central e capotou em uma alça de acesso. Parte dos passageiros foi ejetada do ônibus, enquanto outros ficaram presos nas ferragens. >

Entre as vítimas fatais estão duas crianças, com idades estimadas entre dois e quatro anos. Além dos dez mortos, nove passageiros foram socorridos em estado grave e outros nove apresentaram ferimentos leves. Dezoito pessoas recusaram atendimento médico. Os feridos foram encaminhados para o hospital da Universidade Federal de Uberlândia e para a UPA de Araguari, que chegou a ficar superlotada. >

A prefeitura de Araguari emitiu um alerta para que a população evite a UPA devido à alta demanda de atendimentos. A Secretaria Municipal de Saúde informou que está prestando todo o apoio necessário aos hospitais da rede. >