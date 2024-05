BRASIL

ONS aciona termelétricas e importa energia do Uruguai para atender o Rio Grande do Sul

As medidas ocorrem em meio aos fortes temporais no Estado esta semana

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) solicitou o despacho da termelétrica Canoas e a elevação da usina Pampa Sul à sua capacidade máxima de 345 megawatts (MW) para suprir a demanda energética do Rio Grande do Sul. As medidas ocorrem em meio aos fortes temporais no Estado esta semana.