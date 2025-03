CONCORDA?

ONU divulga ranking de felicidade dos países; veja a posição do Brasil

Lista foi divulgada na quarta-feira (19)

A Organização das Nações Unidas (ONU), em parceria com o instituto de pesquisa Gallup e a universidade de Oxford, divulgou o ranking da felicidade dos países, na quarta-feira (19). O estudo leva em consideração seis fatores-chave: PIB per capita, expectativa de vida saudável, apoio social, sentimento de liberdade, generosidade e percepção de corrupção.>

O Brasil saltou oito posições no ranking publicado anualmente, e ocupa em 2025 a 36ª posição. A Finlândia lidera a lista pela oitava vez consecutiva. Os Estados Unidos aparecem em 24º lugar, a pior posição no ranking desde que foi criado em 2012.>

O Brasil é o segundo país sul-americano mais bem colocado, atrás apenas do Uruguai (29º). Em 2025, o Brasil superou o Chile, que caiu de 38º para 45º. A Argentina também aparece antes dos chilenos, na 42º posição. >

Os países nórdicos dominam as primeiras posições mais uma vez. A Finlândia é seguida de Dinamarca, Islândia e Suécia no topo do ranking. A Holanda é a quinta colocada, à frente da Costa Rica, o melhor país entre os latino-americanos. Noruega, Israel, Luxemburgo e México completam o Top 10.>