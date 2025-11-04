CRIME BRUTAL

Pai confessa ter matado filho autista de 11 anos asfixiado: 'Não tem justificativa'

Davi Piazza Pinto viajou de Florianópolis para João Pessoa afirmando que queria passar tempo com o filho, mas assassinou criança

Carol Neves

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 08:58

Davi Piazza Pinto e Arthur Davi Velasquez Crédito: Reprodução

O menino Arthur Davi Velasquez, de 11 anos, autista e com deficiência visual, foi encontrado morto em uma área de mata no bairro Colinas do Sul, em João Pessoa, no último sábado (1º). O corpo da criança estava dentro de um saco plástico preto, parcialmente coberto por terra. O pai, Davi Piazza Pinto, confessou ter matado o filho e se apresentou à Polícia Civil em Santa Catarina, onde mora. As informações são do G1.

A perícia do Instituto Médico Legal confirmou que Arthur morreu por asfixia por sufocação. Outros exames, como o toxicológico, ainda estão sendo analisados. O corpo foi liberado para a família no domingo (2) e enterrado no dia seguinte, no Cemitério do Cristo Redentor, na capital paraibana.

Pai confessou morte de filho autista 1 de 5

De acordo com a polícia, o homem havia viajado de Florianópolis para João Pessoa dizendo que queria ajudar nos cuidados do menino e retomar a convivência com o filho. A mãe de Arthur, que vive na capital paraibana e está em um novo relacionamento, aceitou o reencontro. O primeiro contato ocorreu no bairro de Manaíra.

Segundo o delegado Bruno Germano, “o pai esteve aqui na quinta-feira, na sexta ele recebeu a criança para curtir momentos em família. Ele tinha combinado com a mãe de levar a criança para passar um tempo em Florianópolis”. Ainda conforme o delegado, o homem manteve contato com a ex-companheira dizendo que “estava tudo bem”, mas sem enviar fotos do menino. No domingo, “ele, arrependido, ligou para ela, informando que tinha matado a criança, o local onde tinha ocultado o cadáver e se entregou à polícia de Florianópolis”.

As investigações apontam que o assassinato aconteceu logo após o encontro entre pai e filho. Depois do crime, Davi teria transportado o corpo da criança até a área de mata em Colinas do Sul, onde o enterrou em uma cova rasa. A Polícia Civil apura se ele utilizou um carro de aplicativo para levar o corpo até o local.

A mãe, Aline Lorena, relatou que jamais imaginou que algo assim pudesse acontecer. Ela contou à TV Cabo Branco que havia preparado toda a rotina do menino para o período em que ficaria com o pai.

“Tudo foi muito combinado. A gente conversou, eu sentei com ele. Um dia antes eu expliquei: ‘cara, o Arthur é assim, ele come assim’. Eu comprei o que ele gostaria de comer, arrumei a roupinha dele, falei: ‘ele vai viajar com tal roupa, tem o fonezinho abafador...’. Pedi que me avisasse se o Arthur se irritasse, como ele é uma criança autista.”