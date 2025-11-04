Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Pai confessa ter matado filho autista de 11 anos asfixiado: 'Não tem justificativa'

Davi Piazza Pinto viajou de Florianópolis para João Pessoa afirmando que queria passar tempo com o filho, mas assassinou criança

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 08:58

Davi Piazza Pinto e Arthur Davi Velasquez
Davi Piazza Pinto e Arthur Davi Velasquez Crédito: Reprodução

O menino Arthur Davi Velasquez, de 11 anos, autista e com deficiência visual, foi encontrado morto em uma área de mata no bairro Colinas do Sul, em João Pessoa, no último sábado (1º). O corpo da criança estava dentro de um saco plástico preto, parcialmente coberto por terra. O pai, Davi Piazza Pinto, confessou ter matado o filho e se apresentou à Polícia Civil em Santa Catarina, onde mora. As informações são do G1.

A perícia do Instituto Médico Legal confirmou que Arthur morreu por asfixia por sufocação. Outros exames, como o toxicológico, ainda estão sendo analisados. O corpo foi liberado para a família no domingo (2) e enterrado no dia seguinte, no Cemitério do Cristo Redentor, na capital paraibana.

Pai confessou morte de filho autista

Davi Piazza Pinto por Reprodução
Davi Piazza Pinto por Reprodução
Corpo estava em área de mato por TV Cabo Branco
Mãe no enterro de Arthur Davi Velasquez por TV Cabo Branco
Corpo foi encontrado após pai confessar por TV Cabo Branco
1 de 5
Davi Piazza Pinto por Reprodução

De acordo com a polícia, o homem havia viajado de Florianópolis para João Pessoa dizendo que queria ajudar nos cuidados do menino e retomar a convivência com o filho. A mãe de Arthur, que vive na capital paraibana e está em um novo relacionamento, aceitou o reencontro. O primeiro contato ocorreu no bairro de Manaíra.

Segundo o delegado Bruno Germano, “o pai esteve aqui na quinta-feira, na sexta ele recebeu a criança para curtir momentos em família. Ele tinha combinado com a mãe de levar a criança para passar um tempo em Florianópolis”. Ainda conforme o delegado, o homem manteve contato com a ex-companheira dizendo que “estava tudo bem”, mas sem enviar fotos do menino. No domingo, “ele, arrependido, ligou para ela, informando que tinha matado a criança, o local onde tinha ocultado o cadáver e se entregou à polícia de Florianópolis”.

As investigações apontam que o assassinato aconteceu logo após o encontro entre pai e filho. Depois do crime, Davi teria transportado o corpo da criança até a área de mata em Colinas do Sul, onde o enterrou em uma cova rasa. A Polícia Civil apura se ele utilizou um carro de aplicativo para levar o corpo até o local.

A mãe, Aline Lorena, relatou que jamais imaginou que algo assim pudesse acontecer. Ela contou à TV Cabo Branco que havia preparado toda a rotina do menino para o período em que ficaria com o pai.

“Tudo foi muito combinado. A gente conversou, eu sentei com ele. Um dia antes eu expliquei: ‘cara, o Arthur é assim, ele come assim’. Eu comprei o que ele gostaria de comer, arrumei a roupinha dele, falei: ‘ele vai viajar com tal roupa, tem o fonezinho abafador...’. Pedi que me avisasse se o Arthur se irritasse, como ele é uma criança autista.”

Aline também disse que chegou a acompanhar o início do encontro entre pai e filho e que só foi embora depois de ter certeza de que o menino estava bem. “Deixei tudo certo. Deixei o menino alimentado, dei banho, ainda quis ficar mais um tempo, mas ele falou: ‘não, pode ir que eu cuido, eu preciso conviver’. Não passava pela minha cabeça o que ia acontecer. Não tem justificativa. O Arthur foi uma criança incrível, nasceu de 5 meses, 800 gramas. A gente batalhou a vida inteira por ele. O que aconteceu só cabe à Justiça agora.”

Tags:

Crime Barbaro Crime

Mais recentes

Imagem - Inmet emite alerta de temporal para oito estados brasileiros

Inmet emite alerta de temporal para oito estados brasileiros
Imagem - Fim do IPTV? Entenda operação que tirou do ar mais de 30 streamings piratas

Fim do IPTV? Entenda operação que tirou do ar mais de 30 streamings piratas
Imagem - Atração sexual por IA? Entenda o que é a 'digissexualidade'

Atração sexual por IA? Entenda o que é a 'digissexualidade'

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada